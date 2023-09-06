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تمديد قوة شرق أفريقيا لمكافحة العنف في الكونغو

Lebanon 24
06-09-2023 | 03:57
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اتفق زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التي جرى نشرها في الكونغو، لقمع العنف في هذه الدولة المضطربة. 

وأرسلت مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من 7 دول، قواتها لأول مرة إلى الكونغو الديمقراطية في تشرين الثاني العام الماضي، بعد ظهور جماعة "إم 23" المتمردة مجددا. 
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وأفاد بيان لمجموعة شرق أفريقيا صدر عقب قمة في نيروبي، الثلاثاء، أن رؤساء دول التكتل اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا (EACRF)، في الكونغو، حتى 8 كانون الأول بانتظار صدور تقرير تقييمي. 

وكانت الشكوك تحوم حول مصير القوة العسكرية، بعد أن انتقدها رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، لكن مجموعة شرق أفريقيا قررت في يونيو الإبقاء على القوات هناك 3 أشهر أخرى. 

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