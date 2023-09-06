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عربي-دولي
عينُ إسرائيل على دولة جديدة لـ"تطبيع العلاقات" معها.. من هي؟
Lebanon 24
06-09-2023
|
08:00
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زعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة أنّ سلطات الاحتلال تجري "اتصالات سرية" مع جهات في إندونيسيا بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين الجانبين، بدعم أميركيّ.
وذكرت الصحيفة في تقريرٍ جديدٍ لها أنّ الأوساط الإسرائيلية تشير إلى أن إندونيسيا لن تتوصل إلى اتفاق تطبيع مع تل أبيب، قبل السعودية، لافتة إلى أن المسؤولين الأميركيين يعملون من خلف الكواليس على إقناع جاكرتا.
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وفي شباط المقبل، ستجرى انتخابات لرئيس الدولة ونائبه وللبرلمان، واعتبرت الصحيفة أنها ستكون حاسمة بشأن تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
ولا يُقيم كيان الإحتلال علاقات دبلوماسية رسمية حالياً مع إندونيسيا، لكن الصحيفة أشارت إلى وجود قنوات اتصال مباشرة مع أطراف في إندونيسيا معنية بتوطيد العلاقات. كذلك، توجدُ بين الجانبين علاقات تجارية وسياحة و"تعاون أمني".
في المُقابل، يُعرب مسؤولون إسرائيليون كبار أيضاً عن شكوكهم بشأن هذه القضية، ويعتقدون أن الإندونيسيين ليسوا مستعدين حقاً لذلك، أي للتطبيع.
وأشار المسؤولون ذاتهم إلى أنه في الأشهر الأخيرة لم تسمح إندونيسيا بدخول رياضيين إسرائيليين إلى أراضيها، الأمر الذي تسبب بعدم استضافتها العديد من البطولات الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إندونيسيا تخشى من مظاهرات واحتجاجات، مؤكداً أنّه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، سيكون من الصعب للغاية دفع إندونيسيا لاتخاذ خطوة التطبيع مع تل أبيب.
(عربي21)
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