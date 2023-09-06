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عربي-دولي

بسبب حرب أوكرانيا... والد ايلون ماسك يرفع الصوت: ابني معرض للاغتيال

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:02
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تلاحق مخاوف أمنية الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفق ما صرح والده مؤخراً، مشيراً إلى أن ابنه معرض للاغتيال بسبب تأثيره على قرارات الحكومة الأميركية المتعلقة بحرب أوكرانيا.

وجاءت تصريحات إيرول ماسك انتقاداً لمقال نشر على صحيفة "نيويوركر" تحدث عن تأثير أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، وعن مدى أهميتها في الحرب الأوكرانية.
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وفي التقرير الذي انتقد فيه والد مالك منصة "إكس"، وصف مسؤولو البنتاغون إيلون بأنه عومل كـ"مسؤول غير منتخب"، وأثاروا مخاوف بشأن موقفه تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعندما سأله مراسل صحيفة "ذا صن" الأميركية عما إذا كان يخشى أن تقوم "حكومة الظل" باغتيال ابنه، أجاب: "نعم".

يشار إلى أن موضوع المخاوف الأمنية بشأن حياة ماسك ليس بالجديد، ففي أيار من العام الماضي، قال الملياردير الأميركي مازحاً "إنه يمكن أن يموت في ظروف غامضة بعد مشادة مع رئيس الفضاء الروسي بشأن قيام شركة سبيس إكس بتسليم محطات ستارلينك للجنود الأوكرانيين".

كما كشف أحد مهندسي "تويتر" سابقاً لـ "بي بي سي" في وقت سابق، أن اثنين من الحراس الشخصيين يرافقون ماسك إلى مقر الشركة، بما في ذلك الحمام.
 
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