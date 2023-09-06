32
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
34
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب حرب أوكرانيا... والد ايلون ماسك يرفع الصوت: ابني معرض للاغتيال
Lebanon 24
06-09-2023
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلاحق مخاوف أمنية الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفق ما صرح والده مؤخراً، مشيراً إلى أن ابنه معرض للاغتيال بسبب تأثيره على قرارات الحكومة الأميركية المتعلقة بحرب أوكرانيا.
وجاءت تصريحات إيرول ماسك انتقاداً لمقال نشر على صحيفة "نيويوركر" تحدث عن تأثير أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، وعن مدى أهميتها في الحرب الأوكرانية.
Advertisement
وفي التقرير الذي انتقد فيه والد مالك منصة "إكس"، وصف مسؤولو البنتاغون إيلون بأنه عومل كـ"مسؤول غير منتخب"، وأثاروا مخاوف بشأن موقفه تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعندما سأله مراسل صحيفة "ذا صن" الأميركية عما إذا كان يخشى أن تقوم "حكومة الظل" باغتيال ابنه، أجاب: "نعم".
يشار إلى أن موضوع المخاوف الأمنية بشأن حياة ماسك ليس بالجديد، ففي أيار من العام الماضي، قال الملياردير الأميركي مازحاً "إنه يمكن أن يموت في ظروف غامضة بعد مشادة مع رئيس الفضاء الروسي بشأن قيام شركة سبيس إكس بتسليم محطات ستارلينك للجنود الأوكرانيين".
كما كشف أحد مهندسي "تويتر" سابقاً لـ "بي بي سي" في وقت سابق، أن اثنين من الحراس الشخصيين يرافقون ماسك إلى مقر الشركة، بما في ذلك الحمام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
11:43 | 2023-09-05
05/09/2023 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
08:34 | 2023-09-05
05/09/2023 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
09:21 | 2023-09-05
05/09/2023 09:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... وفاة سيّدة بصعقة كهربائيّة داخل محل تجاريّ
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... وفاة سيّدة بصعقة كهربائيّة داخل محل تجاريّ
09:28 | 2023-09-05
05/09/2023 09:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2023-09-06
إعتباراً من اليوم.. هذا ما سيشهده كوكب الأرض!
06:08 | 2023-09-06
اشتباكات عنيفة في السودان.. قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع
05:46 | 2023-09-06
"قرصنة".. هكذا تسعى إسرائيل للإنقضاض على أموال الفلسطينيين
05:43 | 2023-09-06
رئيس وزراء الصين: على القوى العظمى "منع حرب باردة جديدة"
05:34 | 2023-09-06
إتصالٌ بين بوتين وبن سلمان.. هذا ما بحثه الطرفان
04:59 | 2023-09-06
محادثات باريس والنيجر مستمرة.. وهذا ما تدور حوله المناقشات
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 13:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 13:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 13:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24