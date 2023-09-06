بلينكن يصل إلى كييف في زيارة رسمية "غير معلنة"

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية "غير معلنة".ومن المنتظر أن يلتقي بلينكن، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، كما سيجري مباحثات مع نظيره ديميترو كوليبا.كانت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، قالت في وقت سابق، عبر تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر، الأربعاء، في صد هجوم جوي روسي على كييف.وسمع شهود، وفق "رويترز"، عدة انفجارات، بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.