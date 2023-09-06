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عربي-دولي

غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:58
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قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ".

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق.
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وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

وأضاف قائلا "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

وكان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي افاد في إعلانه أن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وفي وقت سابق، قال المرصد إن شهر تموز الماضي حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن تموز من عام 2019.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر تموز في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة، فقد قال العلماء اعتبارا من 27 حزيران أن من "المرجح جدا" أن يكون تموز من العام الجاري، أكثر الأشهر حرا على الاطلاق.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".
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