إتصالٌ بين بوتين وبن سلمان.. هذا ما بحثه الطرفان

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلال اتصال هاتفي عدداً من القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التعاون.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وولي العهد السعودي أشارا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.

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وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن بوتين وولي العهد السعودي أشادا بالمستوى العالي للتنسيق في "أوبك+"، مشيرة إلى أنهما يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.



ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الكرملين، فقد أعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه لبوتين لدعمه دعوة المملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وولي العهد السعودي أشارا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن بوتين وولي العهد السعودي أشادا بالمستوى العالي للتنسيق في "أوبك+"، مشيرة إلى أنهما يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الكرملين، فقد أعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه لبوتين لدعمه دعوة المملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

كذلك، أبلغ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي بأولويات الرئاسة الروسية لدول بريكس عام 2024، كما تم الإعراب عن الرضا عن تطور التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والسعودية.

وخلال الإتصال الهاتفي، تمّ النظر في عدد من القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار، كما جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.