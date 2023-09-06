Advertisement

عربي-دولي

"قرصنة".. هكذا تسعى إسرائيل للإنقضاض على أموال الفلسطينيين

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1104661-638296021824744054.jpg
Doc-P-1104661-638296021824744054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ استقطاع مبالغ ضخمة من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم "سد ديون السلطة المتراكمة" لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة مالية الإسرائيليّة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الوزارة إنّ الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيكل (528 مليون دولار) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ولفت إلى أنّ المبلغ المُستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، وقد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيكل إسرائيلي.

كذلك، زعمَ المسؤول الإسرائيليّ أنَّ هذا الإجراء "قانوني"، وقال: "سيتعين سداد هذه (الديون) بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".

ولم تستطع السلطة الفلسطينية، منذ عامين، دفع رواتب الموظفين المدنيين، وذلك بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن "استقطاع إسرائيل مبالغ إضافية هو قرصنة ممنهجة وسطو على أموال الفلسطينيين، وذلك لأنّ شركة الكهرباء هي شركة خاصة غير تابعة للسلطة الفلسطينية".

واعتبر أشتية أنَّ "هذه الخطوة هي حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف: "تلك الاقتطاعات معطوف عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا".

وأشار إلى أنَّ تلك الجرائم والانتهاكات تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب.

ودعا أشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الإحتلال تعمل شهرياً على اقتطاع ما يناهز 260 مليون شيكل، أي نحو 70 مليون دولار، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها في المعابر، عن الواردات الفلسطينية، ناهيك عن اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.

وفي سياق متصل، جدّد الفلسطينيون مطلبهم، الثلاثاء، برفع الحظر على الصادرات من قطاع غزة الذي فرضته سلطات الاحتلال، مؤكدين أن "ذلك سوف يضر بآلاف الأسر ويدمر مصادر أرزاق غير مستقرة أصلاً في القطاع المحاصر". (عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:24 | 2023-09-06
11:08 | 2023-09-06
11:00 | 2023-09-06
10:48 | 2023-09-06
10:37 | 2023-09-06
10:25 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24