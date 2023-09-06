إعتباراً من اليوم.. هذا ما سيشهده كوكب الأرض!

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ووفقاً لبيان "ناسا"، سيقترب الكوكيب JA5 وحجمه بحجم منزل والذي اكتشف لأول مرة عام 2021 من الأرض، يوم 6 أيلول على مسافة 5.1 مليون كم.وفي 8 أيلول، سيُحلّق على مقربة من الأرض كويكبان أحدهما بحجم طائرة اكتشف عام 2023 على مسافة 4 مليون كم، والثاني بحجم حافلة اكتشف عام 2020 على مسافة 5.6 مليون كم.كذلك، سيحلق على مقربة من الأرض يوم 10 أيلول كويكب بحجم طائرة على مسافة 2.65 مليون كم.أما الكويكب الخامس الذي هو أصغر من حافلة فسوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 12 أيلول على مسافة 4.1 مليون كم.وتشير "ناسا" إلى أن هذه الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض، وأنَّ خطورة الكويكبات على الأرض تنشأ حين يكون محيطها أكبر من 149 متراً، وتقترب من الأرض مسافة تقل عن 7.4 مليون كيلومتر، ومثل هذه الكويكبات غير موجود بين الكويكبات الخمسة المذكورة.