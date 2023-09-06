من أجل "الإنتصار" في أوكرانيا.. ما الذي يفعله بوتين؟

نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أمس الثلاثاء، مقالاً للكاتب ريتشارد كيمب، تحدث عن خطة تقوم روسيا بإعدادها لإنهاك القوات الأوكرانية، واستنزافها.

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