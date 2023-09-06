Advertisement

عربي-دولي

تاريخٌ مصيري.. في هذه اللحظة كادت البشرية تنقرض!

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1104683-638296054693800655.jpg
Doc-P-1104683-638296054693800655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة أن البشرية القديمة كادت أن تنقرض منذ حوالى 900 ألف عام، عندما تضاءل عدد سكان العالم إلى نحو 1280 فرداً، وفق ما نقل موقع "سي إن إن" الأميركي.

ويعتمد التحليل، الذي نُشر يوم 31 آب في مجلة "Science"، على نموذج طوره مجموعة من العلماء المقيمين في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة.
Advertisement

واستخدم النموذج معلومات وراثية من 3154 جينوماً بشرياً حالياً. وبحسب الدراسة، فقد فُقد نحو 98.7 في المئة من أسلاف البشر قبل حوالي 900 ألف عام، في حين وجد الباحثون أنَّ "الانهيار السكاني" قد يكون مرتبطاً بـ"فجوة في السجل الأحفوري، أدت ربما إلى ظهور نوع جديد من أشباه البشر".

وفي هذا الصدد، قال كبير الباحثين يي هسوان بان، عالم الجينوم التطوري والوظيفي في جامعة شرق الصين العادية "ECNU"، في بيان: "الاكتشاف الجديد يثير العديد من الأسئلة، مثل الأماكن التي عاش فيها هؤلاء الأفراد، وكيف تغلبوا على التغيرات المناخية، وما إذا كان الاصطفاء (الانتقاء) الطبيعي قد أدى إلى تسريع تطور الدماغ البشري".

إلى جانب هذا، اقترح العلماء أن السيطرة على الحرائق والظروف المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تحول المناخ الذي أصبح أكثر ملاءمة للحياة البشرية، كلها عوامل قد تكون ساهمت في الزيادة السكانية السريعة اللاحقة منذ حوالي 813000 سنة.

واستخدم نموذج الكمبيوتر الكم الهائل من المعلومات الموجودة في الجينوم البشري الحديث لاستنتاج حجم السكان في فترات محددة من الماضي.
 
واعتمد الفريق على التسلسلات الجينية لـ10 مجموعات إفريقية و40 مجموعة غير إفريقية.
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:24 | 2023-09-06
11:08 | 2023-09-06
11:00 | 2023-09-06
10:48 | 2023-09-06
10:37 | 2023-09-06
10:25 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24