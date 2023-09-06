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عربي-دولي

في زيارة لم يعلن عنها... وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أوكرانيا

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:59
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وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إلى كييف في زيارة غير معلنة، في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.

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وتستغرق زيارة بلينكن يومين، إذ سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ قبل بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط 2022.
 
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيعلن على الأرجح حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تتجاوز قيمتها مليار دولار.



وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ومسؤولين كبار آخرين، وشخصيات من المجتمع المدني. (سكاي نيوز)
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