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عربي-دولي

"الأسئلة لم تُغلق بعد"... المخابرات الاوكرانية ليست متأكدة من وفاة بريغوجين

Lebanon 24
06-09-2023 | 07:27
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قالت وكالة أنباء أوكرانية إن جهاز الاستخبارات ليس متأكدا بنسبة 100% من وفاة زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير الروسية.

ومع ذلك أكدت الاستخبارات الأوكرانية المعلومات حول وفاة شريكه، والرجل الثاني في جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، دميتري أوتكين.
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وقال أندريه يوسوف، ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع الوكالة الرسمية الاوكرانية: "في الوقت الحالي، يمكننا التحدث بنسبة 100% عن الوفاة المؤكدة لأوتكين وبعض الركاب الآخرين. أما بالنسبة لبريغوجين، فلنفترض أن جميع الأسئلة لم تُغلق بعد".



وكانت أوكرانيا اعتبرت، بعيد الإعلان عن مقتل بريغوجين في حادثة تحطم طائرة أن قائد المجموعة كان قد "وقع على وثيقة إعدامه".

فقد قال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.


 وتابع: "من الواضح أيضا أن بريغوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

يشار إلى أن هيئة الطيران الروسية أكدت سابقا، تواجد يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين، على متن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية، وتحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو. (سكاي نيوز)
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