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عربي-دولي

الصين تمنع موظفيها من إستخدام هواتف "آيفون"

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
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بعد قيودها على المنتجات الصينية ومنها هواتف "هواوي"، ردت الصين بالمثل ومنعت موظفيها من حمل أجهزة "آيفون" خلال ساعات العمل في المكاتب وذلك لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.

فقد كشف أشخاص مطلعون أنه في الأسابيع الأخيرة، تلقى الموظفون هذه التعليمات من رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
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إلى ذلك، قالت المصادر إن بكين منعت منذ سنوات المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام هواتف آيفون في العمل، لكن الأمر تم توسيعه الآن.

وأشار الأمر الأخير أيضاً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بكين لضمان تطبيق قواعدها بصرامة، وفق الصحيفة. (العربية)

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