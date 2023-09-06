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المأساة تتكرر.. مقتل أربعة أشخاص بانهيار سكني

Lebanon 24
06-09-2023 | 08:30
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انهار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، في العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص على الأقل، بحسب السلطات، بينما يواصل المنقذون عمليات البحث عبر الأنقاض.  

وقالت محافظة القاهرة في بيان إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة. وأكد البيان إصابة ثلاثة آخرين على الأقل.
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ولم يتضح سبب الانهيار بعد. وقالت محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري (1941 دولارا) لأسر المتوفين.

وتشيع انهيارات المباني المميتة في مصر. وفي السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيدت بالمخالفة للقانون.

وتقوم السلطات أيضا ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.

وفي تموز الماضي، قتل 12 شخصا عندما انهار مبنى آخر مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة. (سكاي نيوز)    
المصدر: سكاي نيوز عربية
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