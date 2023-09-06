الولايات المتحدة تطلق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات

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أطلقت الولايات المتحدة صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات في إطار اختباراتها للصواريخ العابرة للقارات.وأعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في وقت سابق أن الصاروخ سينطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، وأنه لا يحمل رأسا حربية.وكان البنتاغون قد صرح بأن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالإطلاق، في إطار تنسيق البلدين لمنع الحوادث العسكرية العرضية. (روسيا اليوم)