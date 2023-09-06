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عربي-دولي

الولايات المتحدة تطلق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات

Lebanon 24
06-09-2023 | 09:30
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أطلقت الولايات المتحدة صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات في إطار اختباراتها للصواريخ العابرة للقارات.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في وقت سابق أن الصاروخ سينطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، وأنه لا يحمل رأسا حربية.
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وكان البنتاغون قد صرح بأن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالإطلاق، في إطار تنسيق البلدين لمنع الحوادث العسكرية العرضية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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