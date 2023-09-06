لماذا تُغطّي روسيا طائراتها الهجوميّة بإطارات السيّارات؟

كشفت صور الأقمار الصناعية قيام القوات الروسية ببدء تغطية طائراتها الهجومية بإطارات السيارات، وهو ما قال الخبراء إنه محاولة مؤقتة لحمايتها من ضربات الطائرات من دون طيار الأوكرانية.



وأظهرت صور شركة الأقمار الصناعية الخاصة "ماكسار تكنولوجيز"، قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95 وفوق هيكلهما إطارات سيارات، وذلك في العمق الروسي. (العربية)

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