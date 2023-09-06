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عربي-دولي

بقميص "آسيان"... زاخاروفا تنشر صورا للافروف (صور)

Lebanon 24
06-09-2023 | 10:48
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نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرتديا قميصا مزركشا قالت إنه "القميص التقليدي لآسيان" خلال اجتماع جاكارتا.
 
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جاء ذلك في ما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتبت:
شارك سيرغي لافروف، بارتدائه قميص آسيان التقليدي لمثل هذه المناسبات، في حفل عشاء نظمته الرئاسة الإندونيسية لرؤساء الوفود في قمة شرق آسيا بجاكارتا. وهي من الحالات النادرة، بل هي المرة الأولى في ما أذكر، حيث يقام حفل عشاء رسمي في الهواء الطلق، وذلك أمر رائع. كم هو جميل تنسيق الزهور وتوزيع الإضاءة، خيال مذهل شديد الجرأة. شكرا لإندونيسيا المضيافة.

وقد وصل لافروف إلى جاكارتا اليوم للمشاركة في سلسلة اجتماعات مع الشركاء الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث انطلقت القمة الـ 43 في جاكرتا يوم أمس الثلاثاء، وعلى رأس جدول أعمالها قضيتا ميانمار وبحر الصين الجنوبي. (RT)
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