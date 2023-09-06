صور مبهرة لمطار الدار البيضاء "الضخم".. ما حقيقتها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل إنها لتصميم مطار جديد في مدينة الدار البيضاء المغربية سينفّذ بحلول سنة 2030.



ويصوّر المنشور تصميماً لمطار بمواصفات متطورة، وعلّق الناشرون بالقول "تصميم مطار الدار البيضاء الكبير الذي سيكون من أضخم المطارات في العالم استعداداً لكأس العالم 2030".

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لكنّ الادعاء مضلّل، والصور تعود لتصميمٍ مقترحٍ في إطار مشروع تخرج لمهندس مغربي سنة 2018. ويصوّر المنشور تصميماً لمطار بمواصفات متطورة، وعلّق الناشرون بالقول "تصميم مطار الدار البيضاء الكبير الذي سيكون من أضخم المطارات في العالم استعداداً لكأس العالم 2030".لكنّ الادعاء مضلّل، والصور تعود لتصميمٍ مقترحٍ في إطار مشروع تخرج لمهندس مغربي سنة 2018.



وكان ملك المغرب محمد السادس أعلن في شهر اذار الماضي تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في كرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.



لكن الادعاء بأن التصميم يعود لمطار جديد استعداداً لاحتضان كأس العالم غير صحيح، فالتفتيش باستخدام اسم جواد فاصلة الوارد في أسفل الصور يرشد إلى حسابات مهندس معماري مغربي، ينشر فيها تصاميم معماريّة.



ويمكن العثور على صور تصميم المطار نفسها منشورة على حسابه في فيسبوك وإنستغرام سنة 2019 مع تعليق مرافق يفيد بأنها عبارة عن مشروع تخرّج.