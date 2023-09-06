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عربي-دولي

بن سلمان يؤكد لبوتين حرص السعودية على التعاون مع دول "بريكس"

Lebanon 24
06-09-2023 | 12:22
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استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث ولي العهد في اتصال هاتفي اليوم، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول " بريكس ".
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كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. (العربية) 
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