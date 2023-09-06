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عربي-دولي
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب
Lebanon 24
06-09-2023
|
14:46
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أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلقه بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، وذلك تعليقا على القرار الأميركي بتزويد كييف بهذا النوع من القذائف.
وقال حق ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد واشنطن كييف بقذائف اليورانيوم المنضب: "إن قلقنا بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم كان ثابتا ومستمرا حتى يومنا هذا".
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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.
وبحسب بيان صحافي، تضمنت الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأميركية قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم وهي تحتوي على اليورانيوم المنضب. (روسيا اليوم)
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