البنتاغون: أوكرانيا ستستخدم "اليورانيوم المنضب" بشكل مسؤول

أشار البنتاغون الى أن الولايات المتحدة على قناعة بأن أوكرانيا ستستخدم قذائف اليورانيوم المنضب بشكل مسؤول.



وعشية الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في حديث لشبكة "سي إن إن"، اليوم: "لا أريد استباق أي إعلانات لم يقم بها البنتاغون بعد اليوم"، مضيفة: "لكنني سأقول إن هذه الذخائر تستخدم تقليديا في الدبابات، وليس فقط تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة، بل وتلك التي سنقدمها لأوكرانيا".

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وتابعت: "وبما أنها مدرجة على الحزم التي سيتم الإعلان عنها اليوم أو في الأسابيع المقبلة، فإننا على قناعة تامة بأن الأوكرانيين سيستخدمونها بشكل مسؤول في قتالهم من أجل استعادة أراضيهم السيادية في الشرق والشمال أيضا".