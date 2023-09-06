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البرهان يحلّ "قوات الدعم السريع"

Lebanon 24
06-09-2023 | 15:29
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم، مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، وتعديلاته لسنة 2019.


ووجه البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والأمانة العامة لمجلس السيادة، والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.
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