شي يخيّب أمل بايدن!

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء مخطط الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند يومي الـ 9 والـ10 من ايلول الجاري.

لفت منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية، الى انه "بالطبع الرئيس جو بايدن يشعر بخيبة أمل لأن الرئيس شي لن يتمكن من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، وقد قال ذلك بنفسه".

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كما أكد أن "بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة وحقيقة أن ذلك لن يحدث أمر مؤسف لأنه ستتم مناقشة الكثير من المواضيع خلال القمة".