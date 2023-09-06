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عربي-دولي
دعم أميركي جديد لأوكرانيا
Lebanon 24
06-09-2023
|
18:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ومن بينها ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف ضد الدبابات والمركبات المدرعة.
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وقالت وزارة الدفاع في بيان إن هذا الإعلان هو الدفعة السادسة والأربعون من المعدات لإدارة بايدن التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب 2021.
وأوضح البنتاغون في أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
الحزمة الأميركية
وتشمل المواد الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار، ما يلي:
معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا.
ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)؛
قذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم.
أنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.
ذخائر دبابة من اليورانيوم المنضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز.
صواريخ موجهة.
أنظمة Javelin وAT-4 المضادة للدروع.
أكثر من 3 ملايين طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.
أنظمة الملاحة الجوية التكتيكية.
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