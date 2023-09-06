دعم أميركي جديد لأوكرانيا

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ومن بينها ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف ضد الدبابات والمركبات المدرعة.وقالت وزارة الدفاع في بيان إن هذا الإعلان هو الدفعة السادسة والأربعون من المعدات لإدارة بايدن التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب 2021.وأوضح البنتاغون في أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.