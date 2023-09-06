المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض

ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيديرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".

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