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المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض

Lebanon 24
06-09-2023 | 18:30
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ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيديرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".
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