رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج

Advertisement

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، يوم الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 آب بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.