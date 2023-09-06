28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خرجوا للبحث عن ماء فراحوا ضحية القصف.. سكان السودان مُحاصرون في قلب الاشتباكات
Lebanon 24
06-09-2023
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه سكان عدد كبير من احياء مدن العاصمة السودانية الخرطوم المحاصرين في قلب الاشتباكات أوضاعا انسانية وصحية وأمنية مأساوية فاقمها تزايد حدة القصف الجوي خلال الأيام القليلة الماضية.
وتداول ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشييعا مهيبا لأكثر من 20 شخصا قتلوا الاثنين الماضي في قصف جوي وأرضي عشوائي استهدف أحد أحياء منطقة أمبدة في غرب أم درمان، بحسب بيان صادر عن لجنة طوارئ المنطقة.
Advertisement
وعلى الرغم من الانهمار المستمر للرصاص والقصف الجوي، يغامر العديد من السكان للخروح إما للحصول على الماء أو الغذاء أو الدواء، أو لمحاولة الفرار إلى أماكن آمنة لكن تلك المحاولات تنتهي في الكثير من الأحيان إما بالموت أو الاعتقال.
وحذرت منظمات وهيئات محلية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع عدد الضحايا في أوساط العالقين في مناطق القتال. ويقول الصادق بشير وهو من سكان منطقة الشجرة التي تشهد اشتباكات عنيفة حول محيط سلاح المدرعات المتاخم، فإن أمام العالقين أحد خيارين إما كسر الحصار والخروج لجلب الاحتياجات الأساسية والتعرض للموت بنيران المتقاتلين، أو البقاء في البيوت ومواجهة الموت البطيء بسبب انعدام المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية المنقذة للحياة.
ويقول بشير لموقع سكاي نيوز عربية: "اضطررت الثلاثاء للخروج للبحث عن مواد غذائية بعدما استهلكنا آخر حفنة من الطحين ولجلب دواء السكري لوالدتي المريضة لكني نجوت من الموت باعجوبة وعدت للبيت خاوي الوفاض بعد ان هالني منظر الدمار والجثث الملقية على قارعة الطريق".
ولنحو 5 اشهر تعيش اكثر من 80 في المئة من أحياء مدن العاصمة الثلاثة بلا ماء ولا كهرباء في ظل انقطاع كامل لشبكة الإمداد في بعض الأحياء منذ اطلاق الرصاصة الأولى صباح السبت 15 نيسان. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
15:53 | 2023-09-06
06/09/2023 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:42 | 2023-09-06
06/09/2023 09:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:53 | 2023-09-07
تنظيم استخدام هذا النوع من الذكاء الاصطناعي.. هذا ما تسعى إليه اليونسكو
02:42 | 2023-09-07
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سواحل تشيلي
02:34 | 2023-09-07
رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى قطر
01:41 | 2023-09-07
"عقوبة قاسية منتظرة".. تهمة جديدة توجه الى نجل بايدن
01:26 | 2023-09-07
من ساحة المعركة.. شاهدوا لحظة تفجير دبابة "تشالنجر 2" بعد قصفها بصاروخ روسي (فيديو)
01:15 | 2023-09-07
جنرال أميركي يؤكدّ حتمية النصر الروسي.. والسبب زيلينسكي؟!
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 09:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
07/09/2023 09:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
07/09/2023 09:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24