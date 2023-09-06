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عربي-دولي

حرب "الدرون" تابع.. إسقاط مسيّرات أوكرانية حاولت مهاجمة العمق الروسي

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:28
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يستمر الجيش الروسي في محاولة فرض السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة الأراضي بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول إنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب موسكو وطائرتين قرب مدينة روستوف في الجنوب.
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع "تليغرام": "في السابع من سبتمبر، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

يُشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.(العربية)


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