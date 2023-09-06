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عربي-دولي
بعد تزويد كييف باليورانيوم المنضب.. موسكو: دليل على اللاإنسانية
Lebanon 24
06-09-2023
|
23:54
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نددت روسيا، بخطة أميركية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ووصفتها بأنها "دليل على اللاإنسانية".
وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تليغرام، إن "قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية"، وفق رويترز.
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كما أضافت: "من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية"، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضاً للتخلص من أجيال بأكملها".
وتابعت "إن الولايات المتحدة تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة".
ولفتت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر "لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين".
وأكدت أن "الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة" إلى أوكرانيا.
يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.
كما أوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 ميليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وصرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف، الأربعاء، أن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا" التي قال إنها تحقّق "تقدما مهما" في هجومها المضاد.
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