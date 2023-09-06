رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو لديه حرية السفر للخارج

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا "حر في التنقل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".



وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً "موقعاً" من أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدى اليمين الاثنين رئيساً انتقالياً للبلاد، وفق فرانس برس.

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كما جاء في البيان أنه "نظراً لوضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحرية التنقل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".