Advertisement

عربي-دولي

غادر على عجل.. ضجة بأميركا بسبب ما فعله بايدن في البيت الأبيض (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2023 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1104878-638296670663939477.jpg
Doc-P-1104878-638296670663939477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت وسائل الإعلام الأميركية الرئيس جو بايدن بازدراء المحاربين القدامى، بعد أن غادر بشكل غير متوقع حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.

=وتظهر اللقطات المنشورة مغادرة رئيس البيت الأبيض الحفل دون انتظار الصلاة الأخيرة، بعد تكريم المحارب القديم في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور البالغ من العمر 81 عاما.
Advertisement

وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية: "اتُهم الرئيس بايدن بالازدراء بعد أن غادر على عجل الجناح الشرقي للبيت الأبيض قبل اختتام حفل تسليم وسام الشجاعة لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام".
 
 


وقال بدوره جندي البحرية السابق، شون رايان الذي نقلت الصحيفة كلماته: الرئيس الأميركي يُظهر "عدم احترام مستمر للناس".

وقال: "يا له من أحمق. إن عدم احترام بايدن المستمر لأي شخص أمر مروع بكل بساطة. هاواي، العسكريون، ضحايا إطلاق النار، القائمة تطول".

يذكر أن جو بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما هذا العام، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2023-09-07
02:42 | 2023-09-07
02:34 | 2023-09-07
01:41 | 2023-09-07
01:26 | 2023-09-07
01:15 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24