غادر على عجل.. ضجة بأميركا بسبب ما فعله بايدن في البيت الأبيض (فيديو)

اتهمت وسائل الإعلام الأميركية الرئيس جو بايدن بازدراء المحاربين القدامى، بعد أن غادر بشكل غير متوقع حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.=وتظهر اللقطات المنشورة مغادرة رئيس البيت الأبيض الحفل دون انتظار الصلاة الأخيرة، بعد تكريم المحارب القديم في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور البالغ من العمر 81 عاما.وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية: "اتُهم الرئيس بايدن بالازدراء بعد أن غادر على عجل الجناح الشرقي للبيت الأبيض قبل اختتام حفل تسليم وسام الشجاعة لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام".

وقال بدوره جندي البحرية السابق، شون رايان الذي نقلت الصحيفة كلماته: الرئيس الأميركي يُظهر "عدم احترام مستمر للناس".وقال: "يا له من أحمق. إن عدم احترام بايدن المستمر لأي شخص أمر مروع بكل بساطة. هاواي، العسكريون، ضحايا إطلاق النار، القائمة تطول".يذكر أن جو بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما هذا العام، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. (روسيا اليوم)