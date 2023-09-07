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بلينكن: سندافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر

Lebanon 24
07-09-2023 | 00:20
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا من كييف إن واشنطن ستقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة مليار دولار، ستشمل مساعدات عسكرية.
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فيما أضاف أنه رأى في أوكرانيا "قصة شعب يجب أن يفخر بما قدمه من تضحيات".

استثمار بالأمن العالمي
بدوره صرح كوليبا بأن الدعم العسكري الأميركي لبلاده استثمار في الأمن العالمي.

في حين أردف أن "صيغة السلام التي طرحناها هي الأساسية للحل ولا تنازل عنها".

ذخائر يورانيوم منضب
يشار إلى أنه في وقت سابق أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

كما أوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

مثير للجدل
وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرعات الثقيلة.

لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.
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