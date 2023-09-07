جنرال أميركي يؤكدّ حتمية النصر الروسي.. والسبب زيلينسكي؟!

اعتبر الضابط المتقاعد في الجيش الأميركي دانييل ديفيس، أن رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة القتال، ستؤدّي حتما إلى تحقيق روسيا للنصر.

وقال ديفيس، في مقالة لمجلة 1945 العسكرية، الأربعاء: "استنادًا إلى السابقة التاريخية، كلما طال أمد هذا الصراع، زادت فرصة فوز روسيا".

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وأشار ديفيس إلى أن "روسيا لا يمكن أن تخسر، لأنها تتمتع بالتفوق من حيث الموارد والتركيبة السكانية، كما أن الإمكانات الصناعية العسكرية الروسية على مستوى عالٍ وتستمر في النمو".

وأضاف الضابط أن استمرار الأعمال العدائية سيقتل عشرات الآلاف من الجنود ويدمّر البنية التحتية الأوكرانية، وفي هذا الصدّد، ينبغي للغرب أن يهتم بالمفاوضات من أجل إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.



بدوره، أشار الكاتب الفرنسي رينو جيرارد في مقال، إلى أنه "من المحتمل أن واشنطن تريد تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت جيرارد الى أن "زيلينسكي، في مواصلة الصراع مع روسيا، حتى النهاية المأساوية تزعج الولايات المتحدة الأميركية". (سبوتنيك)