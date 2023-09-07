Advertisement

عربي-دولي

من ساحة المعركة.. شاهدوا لحظة تفجير دبابة "تشالنجر 2" بعد قصفها بصاروخ روسي (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2023 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1104907-638296721415278269.png
Doc-P-1104907-638296721415278269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحولت دبابة تشالنجر 2 البريطانية الصنع الأولى من نوعها التي يتم تدميرها في أوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ موجه في ساحة معركة بالقرب من معقل روسي رئيسي.

وانتشر على مواقع الإنترنت، خصوصا الموالية لروسيا، مقطع فيديو للحظة إصابة دبابة القتال الرئيسية البريطانية بصاروخ موجه عيار 152 ملم تحت البرج في معركة الساعة 6 صباحًا بالقرب من قرية روبوتين الأوكرانية.

ويمكن رؤية انفجار كبير قبل أن تشتعل حرائق في مكان قريب، مع رؤية حرق شديد عبر الخزان حيث يجتاحه دخان رمادي كثيف.

وتظهر لقطات جوية أخرى دبابة تشالينجر 2 المهجورة على ما يبدو إلى جانب 3 مركبات عسكرية أخرى مدمرة.
وبحسب ما ورد أصيبت تشالينجر 2 لأول مرة بلغم روسي، مما أدى إلى تدمير إحدى حجرات الوقود الخاصة بها، مما أدى إلى شل حركتها قبل أن تضربها طائرة بدون طيار وتدمرها.
 
 
Advertisement
 
وقال مسؤولو في حساب "فرونت بيرد" على تلغرام: "من الجدير بالذكر أن تشالنجر 2 احترقت لأكثر من يوم.. السبب في مثل هذا الاحتراق الطويل يمكن أن يكون ذخيرة اليورانيوم"، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعد تشالنجر 2 دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني، وعادة ما يتألف طاقمها من 4 أشخاص، قائد، ومدفعي، ومحمل/مشغل، وسائق.

ولم يسبق أن تم تدمير أي دبابة تشالنجر 2 في القتال منذ نشرها لأول مرة في عام 1994، على الرغم من تدمير واحدة منها جزئيًا في حادثة نيران صديقة في العراق في عام 2003.

ومنحت بريطانيا أوكرانيا 14 دبابة في وقت سابق من هذا العام لدعم مجهودها الحربي.
ودخلت دبابات "تشالينجر 2" الخدمة في الجيش البريطاني منذ العام 1994، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، حيث تشير التقارير إلى أن الجيش البريطاني يمتلك 400 دبابة من هذا الطراز.(سكاي نيوز)


 


عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2023-09-07
02:42 | 2023-09-07
02:34 | 2023-09-07
01:41 | 2023-09-07
01:15 | 2023-09-07
00:37 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24