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عربي-دولي
رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى قطر
Lebanon 24
07-09-2023
|
02:34
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توجه رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن البرهان سيبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.
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وأضاف البيان أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد مفضل، يرافقان البرهان في زيارته.
كان البرهان، توجه إلى مصر، الأسبوع الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان الماضي.
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