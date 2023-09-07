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عربي-دولي

بعد الغارة الروسية على أوديسا.. حاكم المنطقة يكشف حجم الأضرار

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:06
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قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كبير، إن ضربات بطائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية في منطقة إسماعيل بأوديسا، ووزارة الدفاع الروسية تتحدث عن تقدم قواتها في المعارك وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية.
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وذكر كبير، على قناته في تلغرام، أن شخصا أصيب في الهجوم، وهو الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.

ويوجد بمنطقة إسماعيل ميناء على نهر الدانوب.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب وسط محادثات بشأن استئناف اتفاق حبوب البحر الأسود للسماح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون عراقيل.

وذكر الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 من أصل 33 طائرة مسيرة قال إن روسيا أطلقتها.

وأضاف الجيش أن أغلب الطائرات المسيرة استهدفت منطقة أوديسا لكن بعضها استهدف أيضا منطقة سومي في الشمال.

وانسحبت روسيا من اتفاق الحبوب في تموز بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وقالت إن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل كما أن الحبوب الأوكرانية لا تصل بما يكفي للدول الأكثر احتياجا.
 
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