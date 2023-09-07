الصين منعت موظفيها من إستخدام هواتف "آيفون".. لهذه الأسباب!

بعد قيود واشنطن على المنتجات الصينية ومنها هواتف "هواوي"، منعت الصين موظفيها من حمل أجهزة "آيفون" خلال ساعات العمل في المكاتب، وذلك "لحماية معلوماتهم وبياناتهم الهامة من الوقوع في أيدي الولايات المتحدة" بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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ورغم إرجاع مسؤولين صينيين السبب إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، إلا أن خبير تكنولوجيا معلومات يرى في الخطوة "مكايدة اقتصادية"، ومناورة صينية لردع العقوبات الأميركية، وفق توضيحاته لموقع "سكاي نيوز عربية".



وسبق أن فرضت واشنطن عام 2020 عقوبات على شركة هواتف "هواوي" الصينية لتقييد وصولها إلى الرقائق الإلكترونية اللازمة لصناعة منتجاتها التي تنافس بها منتجات الولايات المتحدة وحلفائها.

وقد اتخذت الصين قرارات مماثلة، لكن كانت مقتصرة على المديرين والرؤساء فقط، والآن وسعت من القرار ليشمل العمال والموظفين أيضا.

ثقل القرار في أن الصين أكبر مستخدم لهواتف آيفون في العالم، وتشارك بنسبة 19% من إجمالي دخل الشركة السنوي. وعلى الأراضي الصينية توجد مصانع أبل ضخمة للاستخدام المحلي وللتصدير، وقد تتضرر هذه الصناعة بعد فرض هذه القيود.



وبتعبير الخبير في تكنولوجيا المعلومات، عبد الرحمن داوود، فإن حظر الصين استخدام موظفيها لأجهزة آيفون هو بنسبة كبيرة "مكايدة اقتصادية".



وقال: قد تكون هناك مساومات للتخلص من بعض العقوبات الأميركية على قطاع التكنولوجيا الصيني"، مشير الى أن الصين تقريبا تشارك في 20% من مبيعات "أبل" حول العالم، وما حدث هو تذكير بسيط بمدى الضرر الذي قد تحدثه الصين إذا فرضت عقوبات على الشركة.

ورأى أنه إذا استمرت الحرب بهذا الشكل بين الولايات المتحدة والصين فمن المؤكد أن الضرر سيلحق الجميع هنا وهناك. كما أن الصين الآن لديها استراتيجية تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ودعم التكنولوجيا المحلية، بعد أن وصل الصراع التكنولوجي مع واشنطن لمدى كبير في مجال الرقائق التي تدخل في صناعة الهواتف المحمولة.

ولفت الى أن أكبر شركة تكنولوجية صينية، وهي، "هواوي" يبلغ ناتجها سنويا 90 مليار دولار، وإذا أضيفت أرباح أبل من الصين إليها ستكون هناك طفرة في الإيرادات. (سكاي نيوز)