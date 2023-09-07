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الاتحاد الأوروبي يدين "تقييد" حركة سفيره في النيجر

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:30
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استنكر الاتحاد الأوروبي "تقييد" حركة سفيره في النيجر بعد أن استولى عسكريون على السلطة في 26 تموز.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي، بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية".
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ولفت الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أنه "بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تم اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بمهمته".

ودان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، وعلّق مساعداته المالية لهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهدّد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.

ولا تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالسلطات الجديدة في نيامي وتحتفظ بسفيرها هناك، رغم أوامر المجلس العسكري الجديد المطالبة برحيله.

 
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