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تسمّم 16 زائراً إيرانياً في العراق بسبب عصير برتقال منتهي الصلاحية

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:46
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تعرّض 16 زائراً إيرانياً للتسمّم ضمن نطاق محافظة بابل العراقية،  بسبب تناولهم عصير برتقال "منتهي الصلاحية"، وذلك بعد أدائهم زيارة الأربعينية في كربلاء.
وحسبما أفاد مصدر أمني وكالة "شفق نيوز"، تم نقلهم لمستشفى سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار لغرض معالجتهم.
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ويذهب ملايين الزوار الشيعة الى العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروة مراسمها هذا العام في السادس من أيلول والسابع منه، وفق وكالة "فرانس برس".

وتشهد مدينة كربلاء الواقعة في وسط العراق توافد ملايين الزوار إليها سنويا لإحياء مرور 40 يوما على ذكرى واقعة الطفّ التي قُتل فيها ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة في العاشر من محرّم من عام 61 للهجرة (680 ميلادية).

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2.6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة الأربعين. (الحرة)
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