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الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إلى التحقيق في تعرية 5 فلسطينيات قسرياً

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:57
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دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
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وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".
ونشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.

ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية الفلسطينية.


ودانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، جريمة التنكيل التي تعرضت لها خمس سيدات فلسطينيات في الخليل، وجددت المنظمة في بيان صحفي الأربعاء، دعوتها المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقتها قانونيا وجنائيا لدى الهيئات الدولية المختصة. (روسيا اليوم)
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