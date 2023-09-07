للمرة الأولى روسيا تجري تدريبات جوية لهبوط وإقلاع الطائرات من الطرق.. ما السبب؟

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للمرة الأولى أجرت القوات الجوية الروسية وحليفتها البيلاروسية تمرينات على الهبوط والإقلاع على الطرق الرئيسية والسريعة بعيدا عن مدرجات الطيران العسكري، ما أثار التكهنات بشأن احتمال توسيع الحرب الأوكرانية ودخول مينسك طرفا مباشرا في المعارك المندلعة منذ شباط 2022 أو اقتراب موعد توجيه ضربة عسكرية لبيلاروسيا.وما زاد تلك الاحتمالات أيضا، تحذيرات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 17 آب الماضي، من أن: "بلاده سوف ترد فورا على أي عدوان للغرب ليس فقط بالسلاح النووي، وإنما بكل ما لديها".جاءت تلك المناورات التي أغضبت بولندا وحلف الناتو فضلا عن دول البلطيق، تحت إطار منظمة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا وتأسست عام 1992، بمشاركة أكثر من 2000 جندي من هذا التحالف الأمني.وأثارت تلك التدريبات العملياتية الاستراتيجية المشتركة مخاوف في الغرب، حيث يرى مراقبون أنها وسيلة لروسيا لاختبار رد فعل حلف الناتو العسكري.وفق تقديرات خبراء عسكريين لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن تدريب المقاتلات الحربية على الهبوط والنزول على الطرقات الرئيسية والسريعة بعيدا عن مدرجات القواعد العسكرية والإجراءات المعتادة، يتم حال شعور بلد ما بتهديد عسكري وشيك، وأنها تمرينات تتم تحسبا لتفادي ضربة عسكرية عدائية للمطارات العسكرية ومدرجات الطيران الحربي.(سكاي نيوز)