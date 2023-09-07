زيلينسكي يهدّد الاتحاد الأوروبي!

هدّد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلطات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى القضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.



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وأشار إلى أن كييف "تراقب بهدوء كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدر دخل جيد لبعض الدول الأوروبية المشاركة في معالجة هذه الحبوب والكسب من الخدمات اللوجستية". وشدّد في خطابه أمام قمة الدول المشاركة في مبادرة البحار الثلاثة، على أن أوكرانيا تعارض بشكل مطلق أي قيود أخرى لاحقة على تصدير الحبوب منها.وأشار إلى أن كييف "تراقب بهدوء كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدر دخل جيد لبعض الدول الأوروبية المشاركة في معالجة هذه الحبوب والكسب من الخدمات اللوجستية".

وقال زيلينسكي إن الأمر بالنسبة لهذا القطاع الأوكراني من الاقتصاد الأوروبي، لا يتعلق بكسب المال، بل يتعلق بالبقاء والاستمرار.

وخاطب زيلينسكي "بشكل منفصل" المفوضية الأوروبية، قائلا إن أساس أوروبا هو المنافسة الحرة والوفاء بالوعود".



ووفقا له، لا يعيق نظام كييف المنافسة لكنه لن "يتقبل بهدوء انتهاك هذه الوعود، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

وأكد أنه سيلجأ للتحكيم وللمؤسسات والمنظمات الدولية، إذا تطلّب ذلك "النضال من أجل أوكرانيا ومن أجل أوروبا المشتركة"، رغم عدم وجود الرغبة في ذلك لديه. (روسيا اليوم)