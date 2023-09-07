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عربي-دولي

البرهان إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

Lebanon 24
07-09-2023 | 05:23
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توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى قطر، وفق ما أعلن المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم الدعم السريع، منذ قرابة خمسة أشهر.

وأفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس، بأنه "توجه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".
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وأضاف المجلس في بيانه بأن البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وهو زار مصر في 29 آب والتقى بالرئيس، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، ثم زار، الاثنين، دولة جنوب السودان والتقى برئيسها، سلفا كير.
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