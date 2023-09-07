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ماكرون يطالب بحظر علم روسيا في أولمبياد باريس

Lebanon 24
07-09-2023 | 06:33
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه يجب عدم السماح برفع العلم الروسي في أولمبياد باريس العام المقبل، وسط ترقب لموقف اللجنة الأولمبية الدولية من مشاركة الرياضيين الروس.

وهددت أوكرانيا بمقاطعة الألعاب الأولمبية، لكنها قد تتخلى عن ذلك إذا شارك رياضيو روسيا، وحليفتها روسيا البيضاء، تحت علم محايد.
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وأبلغ ماكرون صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية "بالطبع من الممكن أن تُمنع أعلام روسيا في ألعاب باريس، أعتقد أن هناك توافقاً على ذلك لأن روسيا، كدولة، ليس مرحباً بها، في وقت تمارس فيه جرائم حرب وتشريد للأطفال".

وأضاف "السؤال الحقيقي والذي يجب أن تحسمه اللجنة الأولمبية يتعلق بموقف الرياضيين الروس، وهي مسألة لا يجب تسييسها".

وتابع "يجب اشتراك الأوكرانيين في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية في هذه القضية".
 
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