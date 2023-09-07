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عربي-دولي

بعد ارتكابه جريمة مروعة في أميركا... وزيرة مصرية سابقة تكشف سرا عن نجلها

Lebanon 24
07-09-2023 | 07:09
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كشفت وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم، مفاجأة عن نجلها بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة في أميركا.


وقالت مكرم، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ابني صارحني مؤخرا إنه حس إنه مريض نفسي لما كان عنده 10 سنين بس خاف يقولي علشان مكنش عارف هتعامل إزاي، أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله".
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وقالت إن "تجربتها الشخصية التي مرت بها سبب تركيزها على العمل المجتمعي بعد خروجها من الوزارة، وجعلتها تفكر في مؤسسة "فاهم" دعم المرضى النفسيين"، مؤكدة أن فترة تواجدها فى منصبها كوزيرة ساعدتها فى إنشاء ودعم هذه المؤسسة.

وأضافت: "تقدمت بالاعتذار مباشرة والاستقالة بعد علمي ما حدث لابني، وقررت ترك منصبي كوزيرة بدون أي تردد من أجل دوري كأم"، معقبة: "أنا شخصية مؤمنة بالله وهذا ما يعطني قوة".

ويبلغ نجل وزير الهجرة المصرية من العمر 27 سنة، وهو من مواليد 1996، يعمل في شركة بالولايات المتحدة الأميركية تمتلكها سيدة أعمال مصرية أمريكية وهي ليلى بنس.

وطعن نجل وزيرة الهجرة زميله في العمل وشخصا آخر يقيم معه داخل شقتهم، والمجني عليهما هما غريفين كومو وجوناثان بام وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل حتى الآن.

ووقعت الجريمة صباح يوم الثلاثاء 19 نيسان 2022، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم داخل شقة الضحيتين مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. (RT)
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