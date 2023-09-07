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عربي-دولي

موسكو تنتقد واشنطن بسبب اليورانيوم المنضب: "أخبار سيئة للغاية"

Lebanon 24
07-09-2023 | 07:30
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الخطة الأميركية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفا أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال.

ووصف بيسكوف محاولات الولايات المتحدة لإيجاد مبرر لإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "هراء قانوني".
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وأضاف أن "كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج سوف تستلزم إجراءات قانونية جدية"

وأشار بيسكوف إلى أن بعض رجال الأعمال الروس طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها.

من ناحية ثانية، تطرق بيسكوف إلى القرار الأميركي بنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وقال إن القرار هو عبارة عن "أخبار سيئة للغاية".
 
وشدد على أنه "كان لاستخدام اليورانيوم المنضب "عواقب وخيمة"، لافتاً الى أن المسؤولية عن عواقب استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم المنضب ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.
 
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