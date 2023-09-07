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إقتصاد

مع مخاوف تباطؤ النمو في الصين.. اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2007

Lebanon 24
07-09-2023 | 16:00
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تحت عنوان: "مع مخاوف تباطؤ النمو في الصين.. اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2007"، جاء في موقع "الحرة":
 
تراجع اليوان في البر الرئيسي للصين الذي تتحكم بكين بسوق صرفه، إلى أدنى مستوى له إزاء الدولار منذ 2007، الخميس، بعيد انخفاض الصادرات ومخاوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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وفقد سعر صرف العملة الوطنية، قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، نسبة 0.12 بالمئة من قيمته ليسجّل 7.3269 للدولار الواحد، بعيد بلوغه مستوى 7.3276 للدولار، وهو الأدنى منذ كانون الاول 2007، حسبما نقلته فرانس برس.

وأدى صعود الدولار بقوة لدفع الين الياباني إلى أقل مستوى في عشرة أشهر،  وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي، وفقا لرويترز.

وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية هبطت في اب 8.8 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام، كما انكمشت الواردات 7.3 بالمئة، وهو أفضل قليلا من التوقعات الاقتصادية بتراجع 9.2 بالمئة و9.0 بالمئة على الترتيب. (الحرة) 
 
المصدر: الحرة

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