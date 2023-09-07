ولي عهد الكويت يزور الصين الشهر الجاري

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيزور الصين في وقت لاحق من أيلول الجاري.



والتقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، السفير الصيني لدى الكويت، تمهيداً للزيارة المرتقبة لولي العهد والتي يرأس خلالها وفداً يضم وزراء الخارجية، والنفط، والمالية، والتجارة.

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