Advertisement

عربي-دولي

ولي عهد الكويت يزور الصين الشهر الجاري

Lebanon 24
07-09-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1105048-638296994172410923.jpg
Doc-P-1105048-638296994172410923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيزور الصين في وقت لاحق من أيلول الجاري.

والتقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، السفير الصيني لدى الكويت، تمهيداً للزيارة المرتقبة لولي العهد والتي يرأس خلالها وفداً يضم وزراء الخارجية، والنفط، والمالية، والتجارة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-07
11:56 | 2023-09-07
11:40 | 2023-09-07
11:03 | 2023-09-07
10:45 | 2023-09-07
10:45 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24