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عربي-دولي

السويد: ننتظر تصديق تركيا على انضمامنا للناتو

Lebanon 24
07-09-2023 | 10:45
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أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنتظر أن تبدأ تركيا عملية التصديق على طلبها.

وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.
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وقال بيلستروم في مؤتمر صحافي في ريجا بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق "نحن مستعدون تماما وننتظر بدء عملية التصديق في أنقرة".

وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في تشرين الأول، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس، رجب طيب إردوغان، في قمة للحلف في يوليو.

وأحال إردوغان ملف قبول أنقرة لانضمام السويد لحلف الناتو إلى البرلمان، وقال الأمين العام للحلف إن أردوغان أشار إلى أن إرسال الملف سيكون "بأسرع وقت ممكن".

وكانت روسيا اعتبرت أن انضمام السويد إلى "الناتو" سيكون له "تداعيات سلبية" على أمن روسيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستتخذ إجراءات "مقررة ومخططا لها" ردا على ذلك.
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