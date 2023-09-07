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عربي-دولي

"مايكروسوفت" تكشف... الصين قد تكون وراء حسابات تسعى للتأثير على الناخبين الأميركيين

Lebanon 24
07-09-2023 | 10:45
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قال باحثون من شركة مايكروسوفت، الخميس، إنهم اكتشفوا ما يعتقدون أنها شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليها الصين وتسعى للتأثير على الناخبين الأميركيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 
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وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة" وإن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

 

وقالت مايكروسوفت في تقرير بحثي جديد إن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءا فيما يشتبه أنها عملية إعلامية صينية.

 

وقالت الشركة إن الحملة تحمل أوجه تشابه مع النشاط الذي نسبته وزارة العدل الأميركية إلى "مجموعة من النخبة داخل وزارة الأمن العام (الصينية)".

 
 

ولم يحدد الباحثون منصات للتواصل الاجتماعي، لكن لقطات شاشات عرضها تقريرهم أظهرت منشورات مما بدا أنها على فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا).

 

يسلط التقرير الضوء على أجواء مشحونة على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يستعد فيه الأميركيون للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

واتهمت الحكومة الأميركية روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 عن طريق حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت من جهود لاحقة من جانب الصين وروسيا وإيران للتأثير على الناخبين.

 

وقدم التقرير عددا محدودا من الأمثلة على النشاط الأخير ولم يشرح بالتفصيل كيف نسب الباحثون المنشورات إلى الصين.

 

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز إن باحثا من الشركة استخدم "نموذجا متشعبا للإسناد" يعتمد على "الأدلة الفنية والسلوكية والسياقية".

 

وقالت الشركة إن الحملة بدأت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في اذار 2023 تقريبا لإنشاء محتوى شحن سياسي باللغة الإنكليزية و"محاكاة الناخبين الأميركيين". (الحرة)

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